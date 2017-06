Un incendi de cuina treu de casa una vintena de veïns d'un bloc de sis pisos de Manresa

Un incendi a la cuina d'un habitatge ha obligat a sortir el carrer més d'una vintena de veïns del bloc afectat, a l'Avinguda de les Bases de Manresa, aquest dimecres al migdia. El foc ha cremat la cuina, el moble superior i el menjar que hi havia cuinant-se, segons han informat fonts dels Bombers.

L'incendi s'ha declarat poc després d'1/4 de 3 del migdia a la cuina d'un habitatge ubicat a la quarta planta, en un edifici de les Bases situat al tram entre la plaça de la Creu i el carrer Creu Guixera.

"Estava amb la meva parella veient la tele al menjador, quan, de cop, el televisor s'ha apagat i hem vist que sortia molt de fum de la cuina", ha explicat a aquest diari l'Antonio Bautista, el jove que viu a l'habitatge afectat.

Immediatament, segons ha explicat, "hem sortit al balcó per avisar que hi havia foc, però no ens sentia ningú. Aleshores, hem sortit amb la nostra gossa al replà de l'escala" i, un cop allà, "hem anat avisant de l'incendi i hem anat trucant les portes de les pisos". La seva parella ha hagut de ser atesa posteriorment pel SEM per un atac d'ansietat.

Els veïns que hi havia en aquell moment als diferents habitatges han anat sortint de casa seva i, en adonar-se del fum, han anat baixant per iniciativa pròpia al carrer. "Estàvem tranquils a casa i, de cop i volta, hem sentit molts crits a fora, al replà. Hem sortit i hem notat que se sentia pudor de fum", ha explicat una veïna de la tercera planta, la Gemma Codina. "Hem anat trucant a les portes i hem anat sortint tots els veïns al carrer", ha afegit.

Fins a l'indret, s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han apagat ràpidament l'incendi, mentre la vintena llarga de veïns de l'edifici s'esperava a baix al carrer. Al lloc dels fets també hi han acudit el SEM (de forma preventiva), els Mossos i la Policia Local, que ha tallat el tram afectat de l'Avinguda de les Bases, en sentit Prat de la Riba.