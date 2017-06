Les condicions eren propícies per alimentar l'incendi

Les condicions meteorològiques quan s´ha declarat el foc de Sant Fruitós de Bages eren propicies perquè s´originés un incendi com el que està afectant el municipi. L´alta temperatura s´ha sumat a les baixa humitat i a intenses ràfegues de vent, segons les dades de les estacions més properes. A Artés, el mercuri del termòmetre s´ha enfilat a 38,1 graus centígrads, una temperatura atípica per al mes de juny i que és més pròpia dels dies més calorosos del juliol. A part, en aquell moment la humitat era del 24%, el valor més baix de tota la jornada d´avui, dijous.

Les ratxes de vent també podrien haver alimentat el foc, ja que en aquell moment bufava a 35,3 quilòmetres per hora, segons l´estació del Pont de Vilomara. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la tempesta que ha descarregat avui a la tarda al Baix Berguedà s´ha deixat notar al Bages intensificant la velocitat del vent quan els Bombers ja estaven portant a terme les tasques d´extinció de l´incendi. A les 6 de la tarda bufava a 40,7 quilòmetres per hora.