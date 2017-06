Dos berguedans s'enfronten a presó per robar diversos cops a casa de la seva veïna anciana

La fiscalia demana penes de fins a set anys de presó per a dos berguedans acusats d'entrar a robar reiteradament a casa de la seva veïna octogenària, a qui van sostreure joies valorades en 2.600 euros i una targeta bancària amb la qual van sostreure 710 euros. Els dos processats, Rubén C. V. i Domingo N. F., tots dos amb antecedents penals, seran jutjats la setmana que ve a la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc durant els darrers mesos del 2015 i la primeria del 2016. El primer cop que van entrar a robar a casa de la seva veïna octogenària, segons el ministeri públic, ho van fer a través del balcó. L'anciana patia un deteriorament de les seves funcions cognitives.

En aquell primer robatori, afegeix el fiscal, els dos acusats van robar joies i altres objectes, entre els quals unes claus del domicili. Els lladres les van utilitzar per accedir a la casa tantes vegades com van voler, segons el ministeri públic, amb la qual cosa van aconseguir emportar-se altres joies i objectes de l'anciana.

A més a més, assegura la fiscalia, Domingo N. F. va utilitzar el número secret de la targeta bancària de la víctima per retirar diners en efectiu d'un caixer automàtic de Catalunya Caixa, de la qual era titular la dona. L'home va retirar efectiu tres dies diferents (el 23 i el 24 de febrer i l'1 de març del 2016), tot sent conscient, diu el fiscal, del deteriorament cognitiu que patia la dona.

En total, les joies sostretes van ser taxades en 2.625 euros, mentre que les operacions bancàries van permetre retirar 710 euros.

Segons explica la fiscalia, un dels acusats, Domingo N. F., es va personar el dia 1 de març del 2016 a la comissaria dels Mossos de Berga per reconèixer els fets, a partir de la qual cosa els agents van iniciar les investigacions.

Per aquest motiu, la fiscalia aplica un atenuant de confessió a Domingo N. F., però també li afegeix un agreujant de reincidència, ja que ja ha estat condemnat judicialment altres vegades per robatoris. El ministeri públic demana per a ell set anys i nou mesos de presó per un delicte continuat de robatori i un altre d'estafa.

Pel que fa a Rubén C. V., demana cinc anys de presó únicament pel delicte de robatori, amb l'agreujant de reincidència. Tots dos estan condemnats a retornar els diners sostrets i el valor econòmic de les joies a la víctima.