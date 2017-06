El foc embussa el trànsit exterior de Manresa

L'incendi forestal que ha cremat aquesta tarda a Sant Fruitós de Bages ha obligat a tallar l´Eix Transversal, la N-141c i la C-16c.



Quan l'incendi s'ha expandit, ha travessat la carretera de Sant Fruitós i s'ha acostat a l'eix Tranversal, els Mossos d'Esquadra han tallat la circulació en sentit Girona, la qual cosa ha embussat completament la via. Les cues ocasionades arribaven a la localitat de Sant Joan de Vilatorrada.



De rebot, amb aquestes vies tallades, totes les entrades i sortides de la ciutat de Manresa, de la zona nord-est i oest de la ciutat també estan col·lapsades.



El Servei Català de Trànsit ha anunciat que a causa de les afectacions viàries derivades de l´incendi a Sant Fruitós de Bages, s´han aixecat les barreres a la C-16.



L'Ajuntament de Manresa ha demanat als ciutadans que no utilitzessin el vehicle si no era estrictament necessari.





