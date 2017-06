L'incendi de Sant Fruitós obliga a tallar l'eix Transversal i ja ha cremat 50 hectàrees

L'incendi forestal que crema aquest dijous al municipi de Sant Fruitós de Bages ja ha arrasat una cinquentena d'hectàrees, gairebé totes, el 80%, agrícoles, i la resta, el 20%, forestals, segons els bombers.



El foc s'ha iniciat en un camp agrícola a primera hora de la tarda, segons els primers indicis, i s'ha propagat ràpidament per camps amb la palla segada cap a la zona dels polígons de Sant Fruitós, on al voltant de les 17:00h, hauria aconseguit travessar la carretera.



Les flames han cremat uns camps agrícoles a tocar de l'eix Transversal, cosa que ha obligat als Mossos a tallar el trànsit de la C-25 a l'alçada del Parc de l'Agulla, en sentit Girona, al voltant de les 18:00h. Les retencions provocades pel tall arriben a l'accés de la Salle.



El foc també ha obligat a tallar previament la carretera de Sant Fruitós, la C-16c, al barri del Guix, just a l'alçada del Parc de Bombers de Manresa.



Evacuació de dos barris de Sant Fruitós

24 terrestres i 7 aeris #bomberscat treballant ara mateix en 1 incendi de vegetació agrícola a Sant Fruitós de Bages (des de les 15.39h) pic.twitter.com/yckR56E5cu — Bombers (@bomberscat) 22 de juny de 2017

A causa del fum i de la proximitat de l'incendi, a primera hora de la tarda,, que han estat traslladats al Pavelló de Sant Fruitós. Les flames han arribat a 50 metres de les cases. La situació a la Rosaleda tendia a la normalitat cap a les 18:00h de la tarda, un cop les flames no han estat una amenaça pels habitatges. Més tard, també s'ha procedit a l'evacuació dels veïnsTots els accessos per carretera la localitat de Sant Fruitós han estat tancats. També s'han desallotjat lesdels Polígons de Sant Fruitós de Bages, com per exemple el Carrefour, el Gros Mercat, el Nat's i el Padel.A les cinc de la tarda, la columna de fum ha disminuït gràcies a l'acció dels Bombers i dels aparells aeris.L´incendi hauria començat en el paratge del Grau, avançant en sentit nord en direcció a la carretera N-141c. En aquest incendi també hi estan treballant 8 vehicles de 4 agrupacions de la federació d´ADF del Bages-Moianès.Els Bombers han rebut l'avís a les 15:40h de la tarda i han activat, que treballen en aquests moments per controlar les flames.La columna de fum negre, empesa pel vent, és visible des de molts punts de la comarca del Bages.