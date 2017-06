FOTOGALERIA: Així s'ha despertat la Rosaleda i el camí de Viladordis, després del foc

Sant Fruitós s'ha llevat aquest divendres, després de la tarda intensa pel foc, amb gairebé total normalitat però amb l'air el cor de ser conscients que es van evitar molts mals majors. Sobretot a la zona de la urbanització de la Rosaleda, que durant l'incendi va ser evacuada, és on aquesta sensació és més visible, ja que la negror el territori cremat és a tocar de grups d'habitatges, o les separen del que va ser el pas de les flames tot just una franja d'una desena de metres de matoll ros que podria haver cremat com la pólvora. Una veïna del barri deia que "fa cinquanta anys que hi visc i mai no havia vist res igual", i recordava encara amb la por al cos que "vam veure la columna de fum que s'aixecava en la distància i al cap de no res ja ho teníem aquí mateix. Va córrer com la pólvora".

O instal.lacions com Desguaces del Bages o la zona de caravanes, que les imatges del dia després evidencien que van quedar envoltades per les flames, però que n'han sortit pràcticament intactes.

Aquest divendres al matí, els senyals més visibles del dia després, a part de l'extensió de terreny agrícola convertit en cendra, era algun retén dels bombers que controlava el perímetre de l'incendi, alguna petita columna de fum enmig d'un dels camps cremats, i un grup d'operaris que reparava un pal de fusta d'una línia elèctrica que s'havia tombat perquè se n'havia cremat la base. Tanmateix, la línia no havia patit desperfectes. El foc hi va passar tan ràpid que pràcticament només va tocar aquests pla, sense temps prendre.