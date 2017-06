Els Bombers continuen remullant, aquest matí, l'incendi de Sant Fruitós

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant en l´incendi declarat ahir a la tarda a Sant Fruitós de Bages, controlat ahir a les vuit del vespre. Aquesta nit una vintena de dotacions terrestres dels Bombers han estat remullant la zona afectada i controlant l´aparició de fumaroles i punts calents a l´interior de la part cremada. Els vehicles s´han anat retirant progressivament a partir de la mitjanit i quatre d´ells s´han mantingut fins a primera hora del matí. Ara mateix dues dotacions segueixen amb les taques de vigilància i extinció del perímetre.



Un cobert i un cotxe, cremats

Dins el perímetre afectat s´hi trobava una casa aïllada, sense ningú a l´interior en aquell moment, en la qual va resultar afectat per foc un cobert annex a l´habitatge, que s´utilitzava com a llenyer. També va cremar un vehicle en desús a l'exterior d´una ferrovelleria i van resultar afectades per foc les portes i finestres d´una granja ramadera aïllada i sense animals a l´interior.

Segons dades provisionals dels Agents Rurals, l´àrea total afectada per l´incendi seria al voltant de 80 hectàrees de vegetació, en la seva majoria agrícola.