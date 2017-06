Cops a les portes a l'hora de la migdiada i desallotjament ràpid del barri de la Rosaleda

Era pels voltants de les quatre de la tarda, la Maria Reyes no ho assegura amb precisió perquè estava mig endormiscada; sí que recorda els cops a la porta de casa seva perquè l'evacués amb rapidesa; les flames arribaven a molt poca distància de la tanca exterior que donava als camps per on el foc es desplaçava a una velocitat vertiginosa empès per un vent reescalfat que omplia d'un fum ocre, espès, els carrers de la Rosaleda. «Tot ha passat molt de pressa; he tingut por i estava molt nerviosa però m'han ficat ràpidament dins una furgoneta dels mossos i ens han deixat aquí dalt». L'indret és el polígon comercial Casanova, des d'on van viure l'evolució d'un foc que havia obligat a desallotjat tot el barri; la majoria de la gent va ser traslladada al poliesportiu de Sant Fruitós.

Deixats allà, el malestar creixia entre la dotzena de veïns, molts adolescents, fins que hi va haver un intent tímid de creuar el pont de disseny que comunica el barri amb el polígon. Intent frustrat per dos xiulets secs i forts del mosso d'esquadra que palplantat a la carretera no els perdia de vista.

Els mòbils treien fum també. L'intercanvi de notícies positives introduïa l'element tranquil·litzador. Converses amb els refugiats al poliesportiu o amb familiars de poblacions properes; rialles a cor què vols del jovent que ho vivia com una aventura més. I els gossos, mitja dotzena d'animals desorientats arrancats de la seva quotidianitat casolana, sufocats per la calor roent. Gossos ben atesos pels seus propietaris. Dos joves es van esmunyir per dur-los aigua en ampolles de plàstic, que devoraven a cops de llengua entre les mans dels seus cuidadors convertides en un cossi de circumstància. El fum escampava i es veien ben clares les geometries dels camps que en pocs minuts van mudar el groc pel negre.