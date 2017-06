Un conductor multiplica per cinc la taxa d'alcohol a Llobera

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 43 anys de Torà (Segarra), per multiplicar per cinc la taxa d'alcoholèmia després de ser aturat a Llobera, al Solsonès. L'home, a més, tenia el carnet de conduir retirat per ordre judicial.

El fets van van tenir lloc abans-d'ahir a 2/4 d'11 de la nit, quan una patrulla va observar un cotxe que circulava de forma estranya per la carretera C-451. Per aquest motiu, els agents van aturar el vehicle, al terme de Llobera. El conductor va ser sotmès a les proves de detecció d'alcoholèmia i va donar un resultat d'1.32 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de cinc vegades superior a la taxa màxima permesa, que és de 0,25.

El vehicle, a més, estava donat de baixa i no teina la ITV obligatòria.