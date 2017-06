Ferida una veïna d'Hostalets de Pierola en caure-li un mur

Una dona de 40 anys ha resultat ferida a Hostalets de Pierola quan li ha caigut un mur a sobre avui, dissabte, al migdia. Els fets han tingut lloc aquest migdia, quan per causes que es desconeixen part d´un mur ha cedit en una casa de la urbanització Serra Alta, en el municipi anoienc. Segons el SEM, la dona té una cama trencada i fortes contusions a les costelles. Un helicòpter medicalitzat s´hi ha desplaçat per traslladar-la a l´Hospital de Bellvitge.