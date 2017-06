Mor d'un accident als Rasos una monitora del Cube de 39 anys

Dolors Garcia Campos, de 39 anys i veïna de Manresa, ha mort aquest dissabte al matí a l´Hospital Universitari Mútua de Terrassa, com a conseqüència d´un accident amb bicicleta que va patir ahir al vespre a la BV-4243, que va de Berga als Rasos de Peguera, segons han confirmat fonts dels Mossos d´Esquadra a aquest diari.

L´accident l´hauria patit tota sola mentre circulava per la carretera, a l'alçada del quilòmetre 2. Els Mossos van rebre l´avís cap a 3/4 de 9 del vespre, i el SEM en va fer el trasllat fins a Terrassa, on ha mort poc després del migdia d´aquest dissabte, afectada per un traumatisme cranioencefàlic.

Garcia era monitora del Cube des que va obrir ara fa 7 anys, i anteriorment també ho havia estat del Viasport, i havia fet de Cheerleader al bàsquet Manresa. Ara feia classes de spinning, pilates i running al Cube durant les tardes, i els matins treballava de mestra d´educació física en una escola de la ciutat. El director del Cube, Lluís Serracarbassa, lamentava aquesta tarda la mort de Garcia: «ha estat molt dur, i una gran pèrdua» pels vincles que s´havien establert després de tants anys.