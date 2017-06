Un ferit lleu en un accident, aquest matí, al terme d'Olvan

Un accident al terme d'Olvan, al Berguedà, ha deixat, aquest dilluns al matí, el balanç d'una persona ferida lleu, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

L'avís s'ha rebut a les 9:23h quan, per causes que encara es desconeixen, el vehicle que conduïa el ferit ha sortit de la via al punt quiomètric 75,7 de l'antiga carretera C-1411.