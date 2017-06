Una gentada acomiada la jove que va morir en un accident de bicicleta als Rasos

Amics i familiars de Dolors Garcia, la veïna que va morir dissabte a causa de les ferides irreversibles que es va produir en un accident de bicicleta, han omplert completament el temple manresà de la Sagrada Família. L'hora d'inici del comiat religiós era les 5 de la tarda, però mitja hora abans l'església parroquial ja estava plena a vessar. Dos centenars de persones s'han quedat a l'exterior del recinte durant el funeral.

Una parella d'agents de la Policia Local ha tallat el carrer per tal de facilitar l'accés als congregats. Entre els presents hi havia alumnes de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, d'on la traspassada n'era mestra d'educació física. També companys de feina i clients del gimnàs Cube i els amics que van acompanyar els familiars. A la part final del funeral, un familiar ha volgut agrair a tots els que van assistir a la cerimònia que els fessin costat "en aquests moments tan complicats".

El funeral es va dur a terme a una alta temperatura, propiciada, també pel fet que a l'església costés de trobar un espai per moure's, ja que hi havia alguns punt molt atapeïts. .

Dolors Garcia va morir aquest passat cap de setmana mentre practicava ciclisme a la BV-4243, va caure tota sola mentre circulava amb el seu company per aquesta via. Es va fer el rescat i es va traslladar pel SEM a la Mútua de Terrassa, on va morir hores després a conseqüència del traumatisme cranioencefàlic.