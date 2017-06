Tres nous accidents amb bicicleta tanquen un cap de setmana fatídic

Tres persones van resultar ferides ahir al matí en tres accidents diferents que van tenir lloc en diverses carreteres de les comarques centrals, tots amb bicicleta. Aquests sinistres s'afegeixen al que hi va haver divendres al vespre a la BV-4243, que va de Berga als Rasos de Peguera, i en què va perdre la vida la manersana Dolors Garcia.



Els tres accidents d'ahir, amb ferits de diversa consideració, van tenir lloc a primera hora del matí en punts dispersos de la xarxa viària de les comarques centrals, en un matí plujós en alguns indrets, la qual cosa podria haver contribuït a les caigudes.



El primer ciclista accidentat va ser un menor d'edat, que va caure poc abans de les 9 del matí mentre circulava amb la seva bicicleta pel quilòmetre 31 de la B-124, al terme de Monistrol de Calders. Com a conseqüència de la caiguda, va resultar ferit lleu, amb algunes rascades, i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, tot i tenir ferides de poca consideració.



Minuts més tard, cap a 2/4 de 10 del matí, un altre ciclista es va accidentar a la BV-4242, a la serra de Queralt, al Berguedà. Es tracta de José Antonio V. M., de 38 anys i veí de Puig-reig, que hauria col·lidit amb u nvehicle mentre circulaven tots dos per aquesta via. El ciclista hauria resultat ferit amb diverses contusions, i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga.



Finalment, encara hi va haver un altre accident amb bicicleta. En aquest cas, va ser cap a 3/4 d'11 del matí al passeig de Cervantes de Navarcles, en què la persona ferida s'hauria fet una possible fractura de pelvis, segons van informar fonts els Bombers de la Generalitat. La persona en qüestió, de la qual no va transcendir la identitat, va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

El funeral per Garcia, avui



Els tres ferits d'ahir culminen un cap de setmana tràgic a les carreteres de la Catalunya Central després que la manresana Dolors Garcia Campos va perdre la vida dissabte de resultes d'un accident, també amb bicicleta, el vespre anterior. El comiat per la dona, de 39 anys, es farà aquesta tarda a les 5 amb una cerimònia a la par-ròquia de la Sagrada Família de Manresa.



Com ja va explicar aquest diari en l'edició d'ahir, Garcia va morir dissabte al migdia a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, després que divendres al vespre caigués mentre circulava amb bicicleta per la carretera dels Rasos, a l'alçada del quilòmetre 2 de la BV-4243. Personal del SEM la va traslladar fins a Terrassa, on va morir hores més tard.



Dolors Garcia era mestra d'educació física a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, i feia de monitora al gimnàs Cube des que va començar la seva activitat ara fa 7 anys. Anteriorment, Garcia també havia estat monitora del Viasport, i era una apassionada de l'activitat esportiva.