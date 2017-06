Comiat massiu a la manresana morta en accident de bicicleta

Amics i familiars de Dolors Garcia, la manresana de 39 anys que va morir dissabte a causa de les greus ferides que es va fer en un accident de bicicleta a la carretera dels Rasos, van omplir completament ahir a la tarda l'església de la Sagrada Família de Manresa, amb motiu del seu comiat.

L'hora d'inici de la cerimònia era les 5 de la tarda, però, mitja hora abans de començar, l'església parroquial ja era plena a vessar. Dos centenars de persones es van quedar a l'exterior del recinte durant el funeral. Una parella d'agents de la Policia Local va tallar el carrer per tal de facilitar l'accés als congregats.

Entre els assistents hi havia alumnes de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, d'on la víctima era mestra d'educació física. També hi havia companys de feina i clients del gimnàs manresà Cube, on Dolors Garcia era monitora. A banda, una gran multitud d'amics i coneguts van voler acompanyar els familiars per dir l'últim adéu a la manresana.

A la part final del funeral, un familiar va voler agrair a tots els que van assistir a la cerimònia que els fessin costat «en aquests moments tan complicats».

Dolors Garcia va morir aquest cap de setmana passat com a conseqüència d'un accident mentre practicava ciclisme a la carretera BV-4243, als Rasos de Peguera, quan va caure tota sola. La manresana va tenir l'accident mentre anava amb el seu company per aquesta via, també en bicicleta. Es va fer el rescat i la va traslladar el SEM a la Mútua de Terrassa, on la manresana va morir dissabte al matí com a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic.