El jurat declara no culpable el segon acusat del crim de Castellfollit per set vots a dos

El jurat popular que durant l'última setmana ha assistit al judici del crim de Castellfollit del Boix va absoldre ahir, per set vots a dos, el segon acusat del cas, l'igualadí Albert C. C., que s'enfrontava en solitari a 17 anys de presó. D'aquesta manera, Albert C., que ha estat dos anys i tres mesos entre reixes de forma provisional, va quedar ahir mateix en llibertat, lliure de càrrecs. És el mateix que va succeir l'any 2013 amb el primer acusat del crim, el seu germà Marc: va ser absolt per un altre jurat després d'haver-se estat, en el seu cas, tres anys i vuit mesos a presó.

Quan no feia ni 24 hores que s'havia acabat el judici, els nou membres del jurat van convocar ahir el tribunal perquè ja tenien el veredicte, malgrat que disposaven d'un marge màxim de 48 hores per deliberar. I el resultat va ser clar: set membres del jurat van votar a favor de la no-culpabilitat d'Albert C., i només dos el van considerar culpable. El resultat és més ampli que el que va servir per absoldre el seu germà Marc en el judici celebrat contra ell fa quatre anys (i que va ser de 5-4).

En el veredicte, que va llegir un dels membres del jurat, el tribunal popular no ha considerat acreditat que Albert C. sigui l'autor de la mort, l'any 2009, del jove igualadí Manel del Corral Jorge, el cadàver del qual va aparèixer cremat el 2 de maig del 2009 en un cobert abandonat d'una zona solitària de Castellfollit del Boix, després que algú li hagués clavat dues ganivetades mortals. La fiscalia i l'acusació particular consideraven Albert C. autor del crim i, segons deien, l'havia comès perquè Manel del Corral reclamava als dos germans un deute de 200 euros per la venda d'haixix.

Segons va fer constar ahir el jurat en el seu veredicte, però, no es van trobar restes biològiques de la víctima ni al domicili d'Igualada de l'acusat (on la fiscalia deia que s'havia comès el crim) ni a l'interior del cotxe familiar (amb el qual suposadament s'havia transportat el cadàver fins a Castellfollit) ni a les pertinences de la víctima.

El jurat tampoc no ha considerat provat que la presumpta tarda dels fets (del 27 d'abril del 2009) l'acusat anés amb el vehicle familiar a Castellfollit del Boix i no ha trobat cap relació directa entre ell i uns tiquets de compra que es van trobar escampats a prop del cadàver. El tribunal popular recorda que tampoc no es van trobar empremtes del processat.

Pel que fa a la declaració incriminatòria de l'excunyada d'Albert C., que el 2015 va provocar la reobertura del cas, el jurat considera «insuficient» el relat que la noia va fer al judici. El tribunal destaca que l'excunyada (que és l'exnòvia del primer absolt, Marc C.) «no va veure de forma directa com l'acusat agredia amb una arma blanca la víctima en dues ocasions». A més, considera «inconsistent» el relat de la noia, que assegurava que els dos germans s'havien endut el cadàver a l'interior d'una motxilla d'esport, ja que el jurat conclou que la bossa no tenia prou «capacitat». A més, el jurat assenyala que la noia no va dir res sobre si havia observat sang al domicili després dels fets.

L'únic que va declarar la noia va ser que va sentir com Del Corral arribava a casa dels dos germans i es tancava amb ells en una habitació. Segons va relatar, aleshores va escoltar «un crit» de Del Corral i, després, va afegir, els dos germans van sortir sols de l'habitació, portant una motxilla gran (on suposadament hi havia la víctima, ja morta) i van sortir de casa.

En el seu veredicte d'ahir, però, el jurat considera aquest relat «insuficient» i «inconsistent», i assenyala que, en el judici, «no s'han reforçat els arguments que han portat la testimoni a declarar» sis anys després dels fets.

Ahir, un cop el jurat va declarar la no-culpabilitat d'Albert C., la magistrada que ha presidit el judici va decretar la seva absolució i la seva immediata posada en llibertat. L'acusat, emocionat, es va posar a plorar i va abraçar els seus familiars presents al públic. El noi va tornar aleshores a presó per recollir les seves pertinences i signar la seva sortida immediata.

Ara, després del veredicte de no culpabilitat del jurat, la magistrada haurà d'emetre la sentència en què reculli l'absolució, amb els arguments del tribunal. Un cop publicada, la fiscalia i l'acusació particular podran decidir si hi presenten recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En l'absolució de Marc C. de fa quatre anys, la fiscal va renunciar a presentar-hi recurs en contra.