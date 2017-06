Jutgen un veí de Navarcles per simular ser un mosso d'esquadra i escorcollar un vehicle

Un veí de Navarcles serà jutjat el mes vinent acusat d'usurpació de funcions públiques, ja que es va fer passar per mosso d'esquadra i va escorcollar el vehicle d'una conductora, tot al·legant que es tractava d'un control antirobatoris. Posteriorment, va tornar a simular ser mosso davant dels Agents Rurals. La fiscalia demana per a l'acusat sis mesos de presó, una pena mínima per aquest tipus de delicte perquè, en el moment dels fets, l'home estava afectat pel consum d'alcohol i de substàncies estupefaents.

Els fets, segons l'escrit de conclusions de la fiscalia, van tenir lloc el 28 de maig del 2014, cap a les 2 del migdia, quan l'acusat va aparcar el seu vehicle a la cruïlla entre la carretera BV-1121 (de Navarcles a Matadepera) i la BV-1223 (la carretera d'accés a Mura), on s'havia produït un foc forestal.

Segons la fiscalia, l'home, vestit amb una caçadora de color verd fosc, va fer gestos a la conductora d'un vehicle, perquè s'aturés. L'acusat, aleshores, es va fer passar per mosso d'esquadra i va mostrar a la dona una placa insertada en una cartera porta-plaques (de les que habitualment utilitzen els agents). La fiscalia assenyala que la placa, encara que no duia gravat el número d'identificació del funcionari, podia fer confondre qualsevol ciutadà no expert.

Com que la dona confiava en la condició de policia de l'acusat, li va permetre que fes fotografies del vehicle i que escorcollés el maleter. L'acusat, a més, va requerir a la dona que li mostrés els documents del vehicle, l'assegurança i el permís de conduir, tot al·legant que es tractava d'un control policial rutinari, per uns robatoris que havien succeït a la zona.

Els Agents Rurals, alertats dels fets, van anar al domicili de l'acusat, a Navarcles. L'home es va tornar a identificar davant d'ells com a mosso d'esquadra, tot ense-nyant-los la falsa placa. Quan els agents li van demanar el seu número d'identificació, l'home els va proporcionar el seu DNI, fins que va acabar dient que es tractava d'una broma.

La fiscalia reconeix a l'acusat un eximent incomplet per un trastorn mental lleu i una intoxiació d'alcohol i drogues, per la qual cosa demana per a ell sis mesos de presó, per un delicte d'usurpació de funcions públiques.