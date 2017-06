Demanen tres anys i mig de presó per robar a una anciana al carrer, a Manresa

La fiscalia demana tres anys i mig de presó per a un home acusat d'haver robat amb violènica a una dona d'avançada edat al mig del carrer, a Manresa. El processat, Daniel F. M., amb antecedents, anirà a judici la setmana vinent al Jutjat Penal 3 de la ciutat.

Els fets, segons l'escrit d'acusació, van tenir lloc el 10 d'octubre del 2013 cap a 3/4 de 9 del vespre, al carrer Primer de Maig. L'acusat es va dirigir a la víctima, d'avançada edat, i li va arrencar amb força la bossa de mà, sense arribar a provocar cap lesió a la dona. Tot seguit, va fugir.

A l'interior de la bossa de mà, la víctima hi portava 251 euros en metàl·lic, la seva documentació, tres llibretes d'estalvis, un rosari, un parell d'ulleres graduades, una agenda i un bitllet de loteria. Tots els objectes van poder ser recuperats per la perjudicada, a excepció dels diners, que van quedar dipositats al jutjat.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte de robatori amb violència, per la qual cosa demana una pena de tres anys i mig de presó per a l'acusat. A més, reclama que retorni a la víctima els 251 euros, quantitat que, de fet, ja està dipositada als jutjats.