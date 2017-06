Jutgen tres acusats de simular un accident a Igualada per cobrar una indemnització

La secció cinquena de l'Audiència de Barcelona jutja la setmana que ve tres acusats d'haver simulat un accident de trànsit a Igualada per tal de cobrar una indemnització de 8.600 euros. Els processats, David C. F., Alfredo R. C. i Guillermo D. D., s'enfronten a penes de fins a tres anys i mig de presó pels delictes d'estafa.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc el 28 de novembre del 2011, quan els tres acusats van crear l'aparença d'haver tingut un accident de trànsit a Igualada, segons el qual el cotxe conduït per David C. F. havia col·lidit amb el vehicle pilotat per Alfredo R. C., on viatjava de copilot Guillermo D. D. L'objectiu era denunciar el vehicle de David C. F. i exigir el pagament del sinistre a la companyia asseguradora. Els costos de reparació del cotxe d'Alfredo R. C. van ser taxats en 882 euros.

Segons afegeix la fiscalia, el 24 de juliol del 2013, Alfredo R. C. i Guillermo D. D. van interposar una demanda de judici ordinari de reclamació de 8.641,03 euros, en concepte d'indemnització per les lesions sofertes en el suposat accident del 28 de novembre anterior. La denúncia va ser interposada davant del Jutjat d'Instrucció 3 d'Igualada. Per a la causa, els acusats van aportar, entre altres documents, una declaració amistosa del preusmpte accident, així com els respectius informes mèdics on constaven lesions que, segons la fiscalia, no havien estat causades per l'accident. El procediment va acabar amb una sentència desestimatòria. A banda de la pena de presó, s'enfronten a multes de 1.500 euros.