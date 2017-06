El minimosso que ensenya trànsit a infants

El Jimmy és un mosso d'esquadra que no aixeca dos pams de terra, i que viu ben atabalat visitant escoles bressol d'arreu de la Catalunya Central. Aquesta vegada, per exemple, li toca visitar els infants de 2 anys de la llar Quitxalla de Navàs. «Quan aneu al carrer, heu d'anar agafats de la mà! I, si aneu en cotxe, tan important és anar lligats com no deslligar-se!», explica als nens i nenes navassencs, que escolten atents tot el que surt de la boca d'aquest simpàtic titella vestit amb uniforme de mosso d'esquadra, i que fins i tot porta la funda de l'arma reglamentària (buida, això sí).

Abans d'escoltar el Jimmy, els infants de l'escola navassenca ja han pogut passar un matí ben entretingut. Primer, han sortit a l'exterior per veure com és un cotxe dels Mossos, s'han assegut al seient del conductor, han fet sonar la sirena tants cops com han volgut, han encès els llums d'emergències i han pogut tocar tots els comandaments possibles.

Però això només era l'aperitiu del que els esperava a continuació: en una de les aules de l'escola, els dos mossos d'esquadra que visiten l'escola, acompanyats de dos agents de la Policia Local, fan una petita representació teatral, que inclou la imprescindible participació del Jimmy. Durant la funció, el titella passa una bona estona amb els menuts, els dóna les primeres nocions de seguretat viària i, al final, acaba traient la guitarra i canta amb ells El gegant del pi i el Cargol, treu banya.

Potser algun nen espavilat ja se n'ha adonat i ha endevinat que, en realitat, qui dóna veu al titella és un dels dos mossos de carn i ossos que els han visitat, Ricard Garcia. El Ricard treballa a la comissaria de Manresa dels Mossos, a la seu de la unitat de Trànsit de la Regió Policial Central, i és ell qui fa uns anys va tenir la idea d'ensenyar nocions de trànsit al menuts amb l'ajuda d'un titella. «És una eina molt bona per arribar a ells. Si ho escolten d'un titella, ho recorden molt més que si els ho explica una persona gran», explica. «Sorprèn la memòria que tenen. Semblen molt petits, però retenen molt bé el missatge que els donem amb el titella», afegeix. Està convençut que els resultats són molt més bons que quan visitaven les escoles bressol sense el Jimmy. «Una diferència brutal», exclama. I explica que molts cops el titella també dóna nocions de seguretat viària als pares «i són els seus fills de 2 anys els qui els diuen què fan malament».

Ja fa uns quants anys que el titella visita llars d'infants del Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, l'Anoia i Osona. «A les escoles on anem, cada any repetim», explica el coordinador de Mobilitat Segura dels Mossos de la Regió Central, Joan López. «Encara que siguin tan petits, els queda molt a la memòria tot el que els diu el Jimmy. I és una bona manera perquè vegin el policia com algú que els fa jugar i es preocupa per la seva seguretat. I, per tant, que no vegin el policia com un dolent que posa multes», conclou.