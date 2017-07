Els Bombers evacuen un ferit pel balcó d'un tercer pis a la carretera de Vic

Els cotxe grua dels Bombers ha evacuat el vespre d'aquest dissabte, cap a dos quarts de nou, una persona que ha resultat lesionada a través del balcó d´un tercer pis de la carretera de Vic de Manresa, al número 157.

El dispositiu ha estat molt visible ja que a part del camió grua, hi han participat dues ambulàncies del SEM i la policia local. A més, s'ha tallat un carril per sentit de la circulació en el tram entre el Garatge Blau i el Mercadona, encara que en alguns moments, la circulació de vehicles per aquest tram ha quedat totalment interrompuda.