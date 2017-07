Condemnen tres funcionaris de Lledoners per coaccionar un intern

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat aquesta setmana els tres funcionaris de la presó de Lledoners que van ser jutjats el març passat per haver coaccionat un intern. Utilitzant amenaces, els tres treballadors van obligar el pres a retirar una declaració que incriminava un dels acusats, que estava sent investigat internament per haver agredit un altre reclús. La jutge condemna els processats per un delicte de coaccions amb l'agreujant d'abús d'autoritat i els imposa a cadascun una multa de 4.320 euros. Però descarta aplicar-los cap pena de presó, que és el que demanava la fiscalia.

Els fets, segons la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, van tenir lloc el 21 de març del 2014. Els tres acusats, José Antonio M. F., Ramon F. G. i Pedro R. G., que treballen a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, van aprofitar la seva condició de funcionaris per obtenir una declaració que exculpés un d'ells, José Antonio M., que estava sent investigat internament per una presumpta agressió a un pres, Dumitran G. Un altre intern, Anghel M., havia declarat que havia estat testimoni de l'agressió de José Antonio M. contra el reclús.

Segons la sentència, els tres processats es van reunir amb Anghel M. i, en contra de la seva voluntat, li van fer signar una declaració que prèviament ells mateixos havien redactat. Aquesta declaració deia que José Antonio M. no havia causat les lesions que presentava Dumitran G., sinó que se les havia causat ell mateix donant-se cops a la cel·la, amb la intenció així de perjudicar el funcionari i guanyar diners. Segons la sentència, els acusats van amenaçar Anghel M. dient-li que, si no signava aquesta declaració, tindria problemes al pati.

Quatre dies després de signar aquests fets contra la seva voluntat, Anghel M. va explicar al personal directiu de la presó, en una nova compareixença, que el que havia declarat no es corresponia amb la realitat i que havia rebut pressions dels acusats.

La jutge considera provades les coaccions després d'haver escoltat al judici diferents testimonis, entre els quals el de l'aleshores director de Lledoners, Domingo Estepa, actual director de Quatre Camins. Estepa va explicar que, després d'una investigació interna, van comprovar que l'acta de compareixença on l'intern havia signat la falsa declaració estava plena d'irregularitats i va constatar que el contingut de la declaració no era versemblant.

En la sentència, la jutge considera provat que els funcionaris van cometre les coaccions sent coneixedors de la investigació interna. Però, en canvi, no ha considerat provat que els acusats tinguessin coneixement que el cas també estava sent investigat per un jutjat de Manresa. Com que la jutge ignora si els acusats coneixien aquest extrem, descarta condemnar-los per un delicte d'obstrucció a la justícia, que és el que pretenia la fiscalia, que demanava tres anys de presó per a cadascun dels acusats. Per això, els ha condemnat per un delicte de coaccions, que té penes més baixes.

El codi penal castiga el delicte de coaccions amb una pena d'entre sis mesos i tres anys de presó o una multa d'entre 12 i 24 mesos. La jutge opta per imposar-los la multa, i no la presó, perquè té en compte que «els acusats porten molts anys d'experiència en centres penitenciaris sense que consti que hagin tingut cap incident».

En total, la jutge els castiga a 18 mesos de multa, amb una quota diària de 8 euros, la qual cosa suma un total de 4.320 euros. Tot i així, els permet pagar-la a terminis, amb un màxim de 18 mensualitats de 240 euros cadascuna.