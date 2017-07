Un petit foc de matolls obliga a tallar un carril de la C-16, a Puig-reig

Un petit foc de matolls als marges de l'autovia C-16 va obligar ahir a la tarda a tallar un carril a Puig-reig, a la calçada en sentit sud. El foc es va originar a les 18.25 hores, a l'altura del quilòmetre 73, la qual cosa va obligar a tallar momentàniament un dels dos carrils de la calçada. L'incendi es va donar per extingit a les 7 de la tarda.

D'altra banda, els Bombers van haver d'actuar ahir al matí en un laboratori d'Oliana, on es va produir una lleu explosió a causa d'una reacció química. No hi va haver ferits ni danys materials, però es van desallotjar una desena de persones per precaució.