Ferit molt greu un forestal en caure-li una roca de 200 quilos a les cames, a Saldes

Un treballador forestal ha patit ferides molt greus a les cames a Saldes després de caure-li a sobre una roca d'uns 200 quilos de pes, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

L'accident, segons les mateixes fonts, ha tingut lloc aquest dilluns a les 12.40 hores en una zona forestal de Saldes, on la víctima estava duent a terme tasques de neteja forestal per a una empresa. Per causes que es desconeixen, una roca de grans dimensions, d'uns 200 quilos de pes, ha caigut i ha atrapat les cames del treballador, Josep A., de 37 anys d'edat..

L'home, segons les mateixes fonts, no ha perdut el coneixement. En rebre l'avís de l'accident, fins a l'indret s'hi han desplaçat el grup de rescat de muntanya dels Bombers i quatre dotacions terrestres. En un primer moment, els Bombers han hagut de retirar la roca mitjançant la instal·lació d'unes cordes. Posteriorment, el SEM, que ja havia estat atenent el ferit al lloc dels fets, l'ha evacuat en helicòpter, en estat molt greu, a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.