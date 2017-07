Comerços i restaurants del primer tram del Passeig voldrien més vigilància

L'agressió del Kursaal que ha deixat un ferit a l'UCI no sorprèn restauradors i comerciants del primer tram del passeig Pere III tant com es podria esperar. Responsables i treballadors d'alguns dels establiments de la zona consultats per aquest diari asseguren que d'aldarulls al Passeig n'hi ha tot sovint, normalment per part de menors o gent molt jove, i també tenen problemes perquè els entren a robar.

Una de les treballadores d'una botiga de roba que no es vol identificar públicament diu que sovint corren menors i joves «d'aspecte violent» pel Passeig o Crist Rei que creen inseguretat, «especialment quan tanquem als vespres», i també pels furts que hi ha a la botiga. La situació és semblant a Stradivarius, on aquest diumenge, de rebaixes, els treballadors van enxampar tres noies menors d'edat a qui va sonar la porta quan intentaven sortir amb material que no havien pagat, i fins i tot «es van encarar al company que les va aturar», explicava la tercera encarregada, Olga Vaz. Això passava el mateix dia «que també ens han escopit a la porta». De robatoris, afirma, n'hi ha sovint, i per això caldria més presència policial. «Els crits i les baralles són constants», explicava el dependent d'una òptica, d'adolescents «d'aspecte bel·liciós», si bé deia que la policia fa bé la feina.

Aquesta zona del Passeig ha viscut recentment altres episodis violents amb menors. El novembre del 2015, un jove de 17 anys a qui habitualment es veia per la zona del Casino, va donar un cop a un agent quan se l'intentava identificar per haver comès aldarulls.

Uns mesos abans, un home de 36 anys va agredir gratuïtament un avi de 81 a la plaça de Crist Rei. Ho va fer després que ell mateix també hagués estat agredit per un grup de joves al Passeig. Fa quatre mesos que va ser condemnat a tres anys de presó.