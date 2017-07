Convoquen la comissió de seguiment del centre de menors l'Estrep per analitzar l'agressió de Manresa

L'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, ha explicat en declaracions a l'ACN que han decidit convocar la comissió de seguiment que es va constituir l'any 2015 arran d'un conflicte al centre de menors l'Estrep després que s'hagi donat a conèixer que dotze menors del centre d'acollida protagonitzessin el diumenge 25 de juny una agressió a Manresa contra tres nois, un dels quals es troba a la UCI. La reunió s'ha convocat pel dimarts 11 de juliol a les vuit del vespre i s'ha convidat la DGAIA –titular del centre-, els Mossos, els Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa i també associacions de veïns. Miralda ha demanat que no "s'estigmatitzi" aquests nois i que se'ls tracti com qualsevol altra persona, de manera que "no es culpi ningú abans que sigui jutjat". El batlle també ha volgut traslladar la seva solidaritat al noi que es troba ingressat a la UCI i a la seva família.

Dotze menors del centre l'Estrep, de Sant Salvador de Guardiola, van apallissar el diumenge 25 de juny tres joves d'entre 27 i 29 anys al Passeig Pere III de Manresa. Segons el relat policial, els fets van passar al voltant de les vuit del vespre quan els tres nois es van topar amb un grup de menors que van increpar-los i perseguir-los fins a l'alçada del Teatre Kursaal, on va tenir lloc l'agressió. Dos dels nois van patir ferides lleus però un d'ells, un jove de 28 anys, es troba ingressat a la UCI d'un centre hospitalari després de patir diverses contusions i traumatismes cranioencefàlics. Els dotze menors d'edat –que tindrien entre 16 i 17 anys- van ser detinguts i la fiscalia de menors en va enviar dos d'ells a un centre de reforma i els altres els va deixar en llibertat amb càrrecs.

L'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, ha explicat en declaracions a l'ACN que davant d'aquest incident s'ha decidit tornar a convocar la comissió de seguiment del centre l'Estrep per tal d'analitzar els fets i consensuar una posició de tots els agents implicats. La reunió s'ha convocat pel dimarts 11 de juny i Miralda ha explicat que "es revisaran els protocols" i es valorarà si cal fer algun canvi. L'alcalde també ha deixat clar que des dels incidents que va haver-hi l'any 2015 al municipi no hi ha hagut cap altre tipus d'altercat a Sant Salvador de Guardiola.

Amb tot, el batlle bagenc ha volgut remarcar que no es pot estigmatitzar els menors del centre i creu que "si hi ha algun culpable s'ha de portar davant del jutge i que sigui el jutge qui decideixi com ho ha de pagar, però han de ser tractats com qualsevol altra persona". "Si algú ha fet una cosa mal feta, ha d'anar pels camins normals que li toquen com qualsevol altre veí del municipi", ha expressat Miralda. El batlle també ha volgut traslladar el seu suport al jove ferit que es troba a la UCI i la seva família.

L'any 2015 el centre de menors l'Estrep ja va estar al punt de mira



Fa prop de dos anys, el setembre del 2015, el centre de menors l'Estrep ja va posar-se al punt de mira arran de diverses denuncies que va presentar la direcció de les instal·lacions per atacs intimidatoris que havien patit els seus usuaris. Presumptament, alguns veïns de la urbanització del Calvet de Sant Salvador de Guardiola –organitzats en una patrulla veïnal- van perpetrar atacs violents i de caràcter xenòfob contra el centre de menors. Aquesta patrulla ciutadana s'havia creat amb l'objectiu d'evitar robatoris al barri, ja que precisament els veïns feien responsables els menors del centre de l'onada de robatoris que estaven patint.

Arran d'aquests fets es va crear una comissió de seguiment que va definir un protocol d'emergències per abordar qualsevol tipus d'incident que pogués sorgir al centre. A més, en aquesta comissió també es va acordar buscar conjuntament mecanismes d'integració dels menors al municipi.

L'Estrep, un centre amb una quarantena de menors gestionat per la DGAIA



Des de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han informat que l'Estrep és un centre d'acollida que compta amb un total de 40 places per a infants i adolescents de 12 a 18 anys. També informen que s'ha pres declaració a 12 joves del centre, dos dels quals estarien implicats directament amb l'agressió de Manresa i es troben en un centre de justícia. La resta de menors continuen al centre d'acollida de Sant Salvador de Guardiola.

La DGAIA no ha volgut facilitar més detalls del cas "en tractar-se d'un fet que s'està investigant i, sobretot, tenint en compte que es tracta de menors d'edat que es troben dins del sistema de protecció".