Declarat un incendi en una empresa paperera de la Pobla de Claramunt

Una empresa paperera de la Pobla de Claramunt ha patit un incendi molt aparatós aquest dimarts a la tarda, segons han informat els Bombers, que han rebut l'avís a les 16:29 hores de la tarda. El foc s'ha declarat a l'exterior de la nau, al carrer del Pas Blau.



Deu dotacions dels Bombers hi treballen per extingir-lo. També hi ha Mossos d'Esquadra i ADF. Els seus esforços es concentren en apagar el foc i evitar que arribi a la massa forestal, que està a prop. Per aquest motiu, els serveis d'emergència estan controlant el bosc de manera preventiva.





La papelera de la Pobla de Claramunt pic.twitter.com/qONZvhSbOu — oscar garcia fabra (@oscar_g_f) 4 de juliol de 2017