L'Estrep no parla, la DGAIA no detalla i la policia no en sap res

El centre de protecció de menors Estrep de Sant Salvador de Guardiola va mantenir ahir el silenci absolut sobre el cas en què es van veure implicats dotze dels menors que acull, i es remetia a la informació que pogués facilitar la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) com a instància superior.

Fonts de la DGAIA van confirmar que els dotze implicats en els aldarulls eren de l'Estrep, tot i que no van saber precisar quines edats tenien. Les mateixes fonts admetien la necessitat d'actuar «amb discreció» perquè es tracta d'uns fets que involucren menors, i perquè «encara s'està investigant què ha passat», si bé les primeres indagacions han determinat que hi hauria dos joves més directament implicats que els altres, que haurien quedat ingressats en un centre de menors, mentre que els altres continuarien al centre d'acollida. Les mateixes fonts van puntualitzar que centres com l'Estrep «no són presons ni de règim tancat», per la qual cosa els menors tenen un determinat grau d'autonomia.

La Policia Local de Manresa tampoc tenia coneixement ahir dels fets ocorreguts.