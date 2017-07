Menors de l'Estrep de Sant Salvador agredeixen tres adults al mig de Manresa, i un acaba a l'UCI

Edgar R.P, de 28 anys i veí de Sant Joan de Vilatorrada, continuava ingressat aquest dilluns al vespre a l'UCI de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa com a conseqüència d'una pallissa que va rebre en ple centre de la Manresa, a l'interior del pati del Kursaal. En l'agressió s'hi haurien vist involucrats dotze menors, tots ells usuaris del centre de protecció de menors Estrep de Sant Salvador de Guardiola, segons va confirmar ahir a aquest diari la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). En l'atac també haurien resultat ferits dos companys del jove ingressat, d'entre 27 i 29 anys, però en aquest cas de caràcter lleu.

Els fets van tenir el diumenge 25 de juny cap a les 8 del vespre, però fins ahir fonts dels Mossos d'Esquadra no van concretar-ne els detalls, després que diumenge passat al vespre van manifestar a aquest diari que no tenien prou coneixement del que havia passat per donar la informació. Segons els Mossos, els tres nois caminaven pel passeig Pere III quan van veure un grup reduït de menors a qui no coneixien i que els van increpar. Espantats, van accelerar el pas, però els menors els van començar a seguir, i encara se n'hi van afegir més, fins que va tenir lloc l'agressió a Edgar R.P. al pati del Kursaal.

Agressió amb la terrassa plena



Els fets van passar en un vespre calorós de diumenge, en què la feina era màxima a la terrassa Ítaca del Kursaal. Segons explicava ahir un dels seus cambrers, que es vol mantenir en l'anonimat, «estàvem cobrant i servint amb el meu encarregat quan vam començar a sentir crits i corredisses» provinents del Passeig per la banda del Casino, «on possiblement va començar tot».

El jove agredit segurament va entrar corrent al pati, possiblement amb la intenció de resguardar-se, i va pujar per la rampa lateral, però els perseguidors el devien atrapar a mitja rampa. El jove va rebre un cop de puny dels agressors que, segons el cambrer, el devia fer trontollar, i llavors hauria picat contra una de les columnes de la mateixa rampa abans de caure malferit just al davant de la barra de bar de l'Ítaca. Amb el jove abatut a terra (no obria els ulls i gemegava), els menors van abandonar ràpidament el pati del Kursaal, però, segons explica el cambrer, un d'ells encara hauria propinat alguna coça a un dels santjoanencs, que era més a prop de l'entrada. Entre les víctimes de l'agressió també hi hauria un cosí del jove ingressat.

Alguns dels presents asseguts a la terrassa en el moment dels fets van escridassar els menors, però ningú va poder fer res per evitar l'agressió. «Va ser tot molt ràpid» i totalment d'improvís, assegura el cambrer, que de seguida va trucar als Mossos i a l'ambulància perquè es desplacessin fins al lloc dels fets. «Van arribar en cosa de 5 minuts», i van atendre el ferit, estès a terra.

En un primer moment, va ser traslladat d'urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb nombroses contusions i traumatismes cranioencefàlics, però, a causa de la gravetat de les ferides, els metges el van derivar directament a la Mútua de Terrassa, on ahir al vespre continuava ingressat a la Unitat de Cures Intensives.

Els Mossos d'Esquadra van enviar fins a vuit patrulles al lloc dels fets, i van començar la recerca dels menors, que van poder localitzar al carrer Mossèn Vall, on es va procedir a la seva detenció. Se'ls imputa un delicte de lesions greus i dos delictes lesions lleus, per la qual cosa els dotze agressors van passar a disposició de la fiscalia de menors a l'espera del judici. Dos d'ells, a qui es consideraria més directament implicats, han quedat ingressats en un centre educatiu de reforma de menors, i els altres es troben en llibertat amb càrrecs.

«El pitjor que he vist de cambrer»



L'agressió en ple Passeig de Manresa va colpir cambrers i clients a l'Ítaca del Kursaal. El cambrer que ha donat testimoni dels fets assegurava ahir a aquest diari que «he treballat en moltes discoteques de Manresa i mai m'havia trobat en una situació com aquesta», i alertava que no es tracta de casos aïllats. Temps enrere ell mateix va patir una agressió mentre sortia de la biblioteca del Casino per part d'un grup de menors i joves violents. Diu que sovint n'hi ha per les cadires de la Rosita, per la zona de la biblioteca, i sobretot per la part de darrere del Casino, a vegades «fins i tot cap a les 2 de la matinada quan pleguem». Diu que «tot plegat fa ràbia perquè casos com aquests es podrien evitar amb més presència policial».