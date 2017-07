El foc d'Avinyó ja ha cremat 25 hectàrees i es recomana els veïns que no surtin de casa

Una cinquantena de dotacions dels Bombers, deu de les quals aèries, treballen des de les 17.06 de la tarda en un incendi a Avinyó, originat al costat de la riera Gavarresa, a prop d'Horta d'Avinyó. Els Bombers recomanen els veïns d'Avinyó que no surtin de casa, a causa de la presència del fum, tot i que, de moment, no es tracta d'una ordre de confinament.



A les 19h, el foc havia cremat unes 25 hectàrees, el 60% de les quals agrícoles i el 40% forestals, segons el recompte provisional dels Agents Rurals.



Els Bombers, a més, han informat que el foc avança pel costat de la B-431 en direcció al polígon el Punsic, que els Mossos han desallotjat preventivament per aquest motiu. El flanc dret de l'incendi ha avançat per la serra del Tomàs i afecta també vegetació forestal, tot llançant algun focus secundari.



L'incendi s'ha declarat a les 17.06 hores en un camp de conreu al costat de la riera Gavarresa, a prop del quilòmetre 49 de la carretera B-431,, i ha causat una columna important de fum, visible des de la distància. Durant la primera mitja hora, el telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena d'avisos.Com a conseqüència de l'incendi,en els dos sentits de la marxa entre els punts quilomètrics 48,5 i 52,5. També ha resultat tallada la carretera BP-4313 entre els quilòmetres 29,5 i 26,5, entre Horta d'Avinyó i l'accés a l'eix transversal.Al lloc de l'incendi, hi treballendels Bombers, 10 mitjans aeris, 4 vehicles de les ADF de la zona, maquinària pesant, 17 patrulles dels Mossos, 3 unitats dels Agents Rurals i una ambulància del SEM.L'Ajuntament d'Artés ha demanat a través de les xarxes socials quedavant del consistori per donar suport a les tasques dels Bombers.Els ajuntaments d'Avinyó, Artés i Calders han informat a Protecció Civil que activen els seus plans d'emergència municipal