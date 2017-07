L'Estrep nega que s'hagi demostrat la implicació dels dotze detinguts amb l'agressió al Passeig

L'Estrep de Sant Salvador de Guardiola nega que s'hagi demostrat que cap dels menors del centre detinguts per l'agressió del Passeig siguin realment els autors dels fets. De tota manera, assegura que el centre col·labora amb els Mossos «per tal que s'aclareixi tota aquesta situació», alhora que lamenta «l'angoixa i la inseguretat» que tota aquesta situació està afectant a tots els menors del centre.

En un comunicat enviat a Regió7, l'equip directiu de l'Estrep contradiu els Mossos, que aquest dilluns va explicar que dos dels dotze menors detinguts havien ingressat en un centre educatiu de reforma per ordre de la fiscalia de menors. En canvi, l'Estrep nega cap d'ells hagi ingressat en centres de justícia.

«Sí que alguns nois van prestar declaració davant dels Mossos, però cap d'ells no ha ingressat en centres de justícia. A dia d'avui no ha s'ha pogut demostrar que cap estigui implicat en els fets», assegura el comunicat de l'Estrep, que surt del silenci en què tant el centre com la DGAIA han mantingut els darrers dies.

El comunicat denuncia i condemna «qualsevol conducta agressiva i violenta dins o fora del centre» i, per tant, afegeix, «condemnem els fets que van tenir lloc a Manresa el 25 de juny».

Segons recorda l'Estrep, «som un centre de protecció de la DGAIA. Els nois que estan aquí de forma temporal han de fer la vida el més normalitzada possible, i treballem perquè puguin formar-se i integrar-se en aquesta societat».

L'Estrep lamenta, per tant, que tota aquesta situació «està afectant els nois del centre», ja que «són menors d'edat i es troben en una situació de vulnerabilitat». Aquest fet, afirma, «està creant una angoixa i una inseguretat als nois, a l'hora de poder sortir del centre per anar a fer le sdiverses, activitats, ja siguin formatives o lúdiques». I afegeix: «Són menors d'edat i tenen els mateixos drets i deures que qualsevol infant i adolescent».

El comunicat conclou que «som els primers interessats en què apareguin els culpables de la baralla/agressió i que tinguin les mesures judicials pertinents, siguin o no nois del centre».