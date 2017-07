Una ONG critica els centres de menors de la Generalitat

? L'ONG Save the Children va denunciar ahir, arran de l'agressió comesa per menors de l'Estrep, que el sistema de protecció de la infància català té «greus deficiències» i que «no està donant als menors tutelats la protecció i atenció que necessiten». Segons l'ONG, les causes d'aquests problemes són la privatització de recursos i els concerts existents per gestionar els centres, que tenen un «nombre massa elevat de places» i barregen perfils d'edat molt diferents.