«Venia de comprar unes entrades al Kursaal i uns nois em van començar a tirar pedres»

«Primer se'm van quedar mirant desafiant i, després, quan tornava de comprar unes entrades al Kursaal, em van tirar pedres, i m'hi vaig encarar. Vaig acabar amb una mà trencada». Jordi Beltran, un jove de Manresa que fa un any va ser agredit per un grup de menors que es trobaven al pati del Casino, al Passeig Pere III, ha participat aquest dimecres en la concentració que una vintena de comerciants i veïns han fet a la plaça Major, per rebutjar la greu pallissa comesa contra tres nois el 25 de juny passat. I ha explicat l'atac que ell va també va rebre l'any passat.

Segons el seu relat, quan anava cap al Kursaal, va passar pel pati del Casino. «Allà, hi havia un parell de nois que ens miraven de forma desafiant. M'hi vaig encarar i els vaig preguntar què passava», ha explicat. Seguidament, va anar cap al Kursaal i, en tornar, quan va agafar el carrer Arquitecte Oms, «ens van tirar pedres». Segons ha reconegut, «m'hi vaig encarar i va ser una baralla. I em vaig trencar la mà». No els coneixia prèviament de res.

Beltran ha afegit que, després, durant les tasques d'investigació dels Mossos, no va poder identificar els seus agressors, per la qual cosa cap dels atacants no va poder ser detingut ni denunciat. «Des de llavors, no hi passo gaire sovint, per no encarar-m'hi, perquè sé que no els passarà res i, a sobre, són un munt. A vegades, van amb gent més grans que ells», afirma.



«Fa anys que els botiguers denunciem la impunitat»

En la concentració d'aquest dimecres, també hi ha participat el president de Manresa + Comerç, Jaume Pont, que ha lamentat la «impunitat» que senten molts comerciants de la zona. «Fan que estiguis intranquil, tant tu com els vianants, que són els possibles clients», ha dit. Segons ha recordat, els botiguers «ja fa anys» que denunciem els petits furts comesos per aquests menors.

«Fins i tot, s'ha donat el cas que ha nenvoltat alumnes de la Joviat i els prenen la motxilla i el mòbil. No s'entèn que puguin fer això amb aquesta impunitat, en aquests trams tant concorreguts», afegeix. «Almenys la presència policial dóna tranquilitat, però, si aquests nois fan alguna cosa, de seguida tornen al carrer, perquè la llei els empara», ha lamentat també Pont.



«Ens van arrencar la caixa dels diners»

En la concentració d'avui, també hi havia Dídac Martínez, un dels socis del bar Ítaca, de la terrassa del pati del Kursaal, on es va produir l'agressió del 25 de juny passat. Martínez ha explicat que cada estiu pateixen petits furts per part d'aquests menors «i fins i tot l'any passat ens van arrencar la caixa dels diners». Sobre la presència policial, ha reconegut que hi és «i sempre han vingut quan han estat requerits, però els Mossos fan el que poden», ha dit. I ha explicat que «coneixem molts casos en què auqests nois han intimidat vianants»



El govern reitera que treballarà «perquè no torni a passar»

Durant la concentració, la portaveu del govern de Manresa, Àuria Caus, ha atès els mitjans de comunicació i ha tornat a condemnar, en nom del govern, els fets del 25 de juny passat. En sintonia amb el comunicat municipal enviat ahir, Caus ha reiterat que l'Ajuntament «treballarà per evitar que torni a passar un cas com l'ocorregut» i que, per aquest motiu, el consistori participarà a la comissió de seguiment del centre de menors de l'Estrep, convocada per dimarts vinent.