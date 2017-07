Incendi d'Avinyó: dos mitjans aeris i 11 de terrestres treballen aquest matí per donar el foc per controlat

Dos mitjans aeris, sis camions d'aigua i cinc vehicles lleugers terrestres dels Bombers de la Generalitat, a més de personal forestal, d'efectius dels ADF i de maquinària pesada, estan treballant aquest dijous al matí al perímetre afectat per l'incendi d'Avinyó. L'objectiu dels cossos d'emergències, que remullen la zona cremada, es donar per controlat l'incendi, que va quedar estabilitzat ahir al vespre.

L'operatiu dels Bombers està muntat davant del restaurant Masia Abadal, d'Horta d'Avinyó, i la carretera B-431 continua tallada al trànsit, ja que és utilitzada per al pas dels vehicles d'emergències.

Fonts dels Bombers han explicat a aquest diari que les temperatures d'aquesta nit, no excessivament elevades, i les tasques de la vintena de dotacions dels Bombers que han treballat a la zona de l'incendi durant tota la nit, han ajudat molt i que les previsions per aquest matí són que el foc es pugui donar per controlat.

Les flames van començar prop de la carretera



El foc es va declarar a les 5 de la tarda en un camp de conreu situat al costat de la riera Gavarresa, a prop de la carretera entre Avinyó i Artés, a l'altura d'Horta d'Avinyó. L'incendi, que es va originar per causes que els Agents Rurals ahir investigaven, va afectar primer vegetació agrícola, però va progressar en sentit nord, pel costat de la carretera, i va afectar ràpidament una zona boscosa. Al cap de poca estona es va formar una gran columna de fum, que es va començar a veure, no només des del poble d'Avinyó, sinó des d'una bona part del Bages i del Moianès. Aquest dijous al matí, els Agents Rurals encara desconeixien quin havia estat la causa del foc.

Durant la tarda, els Bombers van arribar a treballar en l'incendi amb una cinquantena de dotacions, dotze de les quals mitjans aeris. En l'operatiu també hi van participar 14 unitats de les ADF de la zona i maquinària pesant. A banda, a la zona de l'incendi també hi van treballar 17 patrulles dels Mossos, 5 unitats dels Agents Rurals, 4 ambulàncies del SEM, Protecció Civil i Creu Roja.

El polígon Punsic, desallotjat



Les flames van arribar al peu del polígon industrial Punsic i va haver de ser desallotjat preventivament pels Mossos. El foc va arribar a cremar els vehicles que hi havia en una planta desballestadora, però els Bombers van poder evitar la propagació de l'incendi cap a altres empreses.

Avançada la tarda, el foc es va anar acostant a Avinyó, per la qual cosa les autoritats van recomanar als veïns del poble que es tanquessin a casa per evitar possibles intoxicacions del fum. Cap persona no va requerir atenció sanitària.

L'incendi va obligar a tallar des d'un bon principi la carretera entre Avinyó i Artés, a l'altura d'Horta, tall que continua tallada aquest dijous al matí. Un cop estabilitzat l'incendi a les 10 de la nit, els Bombers van continuar treballant al terreny, remullant els punts més calents, amb l'objectiu de poder donar per controlat el foc a les hores següents. Segons els Agents Rurals, de les 62 hectàrees cremades, 34 són forestals, mentre que les 28 restants són agrícoles.