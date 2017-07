Eudald Vilaseca: «Vam viure una forta preocupació, fins i tot vam preparar el pavelló per si calia evacuar algú»

Després d'una nit en què no ha dormit gaire, l'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, s'ha llevat d'hora aquest dijous al matí per anar a veure "com està la situació", després del foc que ha sacsejat Avinyó les darreres hores. Han cremat 62 hectàrees i les flames van obligar a desallotjar un polígon. L'alcalde admet que entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre d'ahir "vam viure una forta preocupació perquè el foc anava en direcció al poble. Fins i tot havíem començat a preparar el pavelló per si calia evacuar algú".

L'alcalde d'Avinyó narra que durant aquestes tres hores crítiques "tot va ser molt intens. Vam estar molt preocupats perquè veiem que el foc cremava intensament i s´acostava al poble. Després les flames van arribar al polígon del Punsic, on va cremar cotxes d´una empresa de desballestament". Vilaseca aclareix que "no es que el foc arribés ben bé fins l'empresa de desballestament, sinó que hi van caure guspires i es van encendre cotxes".

Sortosament, després d'aquests moments d'elevada preocupació, cap a les 8 del vespre, Eudald Vilaseca recorda que els Bombers van "poder controlar el foc en aquesta zona del polígon, i les flames es van girar cap a la massa forestal i no cap al poble". A partir d'aquí, es van concentrar esforços en aquesta àrea forestal i la situació va començar a tenir "més bona pinta". A última hora, explica l'alcalde "tothom va quedar més tranquil perquè es va estabilitzar el foc. Aleshores els Bombers van anar remullant on hi havia petits focus, i van estar treballant per encerclar el foc, fent una franja perimetral que limités la zona cremada".



El poble respon



Avinyó va activar ahir el pla d'emergència: per una banda, l´Ajuntament va atendre trucades de gent que volia saber la direcció del foc, quina carretera estava tallada, trucades de gent que viu en masies, etc. D'altra banda, es va fer una crida de voluntaris perquè s'havien de preparar entrepans per als bombers i els ADF. Els voluntaris es van situar la nau de la brigada del carrer de Manresa. L'Ajuntament, tal i com ha explicat l'alcalde, fins i tot va començar a fer els preparatius per si calia evacuar algú, i va demanar tenir disponible el pavelló del poble i hi va portar menjar.