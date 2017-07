El jutge va denegar l'ingrés de dos detinguts per l'agressió del Passeig a un centre de justícia juvenil

Després que els Mossos detinguessin els dotze menors de l'Estrep, la fiscalia va demanar la posada en llibertat de deu d'ells, tal com ja va informar dilluns aquest diari a partir de la informació que va donar el cos policial. Tant els Mossos com la DGAIA van explicar també que, pel que fa als altres dos detinguts, la fiscalia de menors havia ordenat l'ingrés a un centre de justícia juvenil, ja que considerava que tenien una relació més directa amb la pallissa.

Segons va explicar ahir a la tarda la fiscalia de menors, consultada per aquest diari, el jutge de menors, però, va acabar denegant l'endemà aquesta petició, un extrem que ni la DGAIA ni l'Estrep no van explicar públicament fins ahir al migdia. Segons van explicar a Regió7 les mateixes fonts de la fiscalia de menors, els dos detinguts van ser arrestats un dia abans que la resta (divendres) i no van ser posats en llibertat de seguida, sinó que es van quedar tota una nit a la zona de custòdia de l'Oficina d'Atenció al Menor. L'endemà, el jutge de menors de guàrdia va denegar la mesura sol·licitada per la fiscalia i va acordar la llibertat de dos dels menors, juntament amb els altres deu.

Segons els Mossos d'Esquadra, malgrat que el jutge hagi denegat cap mesura cautelar per als menors, tots dotze continuen sent les persones identificades com a autores dels fets, mentre que continuen la investigació.