Quatre ferits lleus en un accident de trànsit a Moià

Quatre persones han resultat ferides lleus, dues de les quals menors, en un accident de trànsit aquest dijous al migdia a la carretera N-141c, a Moià, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

L'accident ha tingut lloc a 1/4 de 2 del migdia, quan, per causes que es desconeixen, un vehicle ha sortit de la calçada. Com a conseqüència, els quatre ocupants (un home, una dona i dues menors d'edat) han resultat amb ferides lleus i han estat traslladats en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.