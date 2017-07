Un cotxe s'encasta contra un garatge, a Sant Joan

Arxiu particular

Imatge del cotxe. Arxiu particular

Un vehicle s'ha encastat contra la façana d'una casa aquest divendres vespre al carrer Miguel Hernández de Sant Joan de Vilatorrada, segons ha confirmat la Policia Local del municipi. El conductor, que ha al·legat que li han fallat els frens en una zona de pendent, ha xocat contra la porta d'un pàrquing i s'ha emportat una part del mur adjunt.

Ni el conductor del vehicle ni cap veí de la zona ha resultat ferit per l'aparatós accident, que ha provocat molta expectació entre el veïns. Els Bombers han treballat per assegurar el mur, ja que després del xoc la zona presentava risc per als vianants. El cos d'emergències s'ha encarregat de d'enderrocar una part del mur i d'assegurar la paret.