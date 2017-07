Cremes controlades van protegir una nau de gas

Un dels principals temors de dimecres a la tarda és que l'incendi no s'apropés a les instal·lacions de l'empresa Grit, que té dipòsits de gas. Per evitar-ho, els Bombers van dur a terme cremes controlades als camps de rostolls situats al voltant per poder reduir així la quantitat de combustible. S'anomenen tècnicament cremes d'eixamplament i, a banda d'evitar que l'incendi s'acostés a l'empresa, també van servir per impedir que hi arribés la radiació. A banda de les cremes, una dotació dels Bombers va estar remullant durant tota la tarda la zona per acabar de garantir la seguretat. Els Bombers, de fet, van poder evitar que l'incendi arribés a tot el polígon i, finalment, a causa de les guspires, únicament va cremar la planta desballestadora de cotxes.