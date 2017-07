Greu un operari que ha quedat atrapat sota una llosa de formigó a Martorell

Un home de 49 anys ha resultat ferit greu aquest divendres al matí en quedar atrapat sota una llosa de formigó mentre treballava en unes obres a la depuradora de Martorell.

Els fets han passat a les 8.18 hores quan l'afectat manipulava maquinària pesada i per causes que es desconeixen ha quedat atrapat sota el bloc. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat que han excarcerat l'home de la cabina del vehicle on havia quedat atrapat.

Un cop alliberat, el treballador ha estat evacuat en un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital de Bellvitge en estat greu. Segons el SEM, fins al lloc també s'hi ha desplaçat una ambulància.