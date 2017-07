Les franges de seguretat en camps segats van ajudar a combatre l'incendi d'Avinyó

No fa falta ni haver de llaurar: un cop s'ha segat un camp i se n'ha recollit la palla, els Agents Rurals demanen als pagesos que facin franges de seguretat al perímetre amb una sola passada de la maquinària, que serveixi simplement per esgarrapar el terreny. «Amb això n'hi ha prou per tallar la continuïtat vegetal entre el camp i un bosc, o entre el camp i una carretera, cosa que actua de tallafoc», explica el cap dels Agents Rurals a la Regió Central, Jaume Torralba.

Torralba aclareix que la mesura només es demana quan el camp ja s'ha segat i, per tant, òbviament, no quan encara està amb el cereal. De fet, el primer camp per on es va propagar l'incendi d'Avinyó, dimecres a la tarda, encara estava per segar (per la qual cosa, el pagès afectat va perdre el cultiu).

Pel que fa als camps d'Avinyó que sí que estaven segats (i, per tant, amb rostoll), Torralba remarca que alguns ja tenien les franges de seguretat fetes abans de l'incendi, mentre que, en els altres casos, els pagesos van córrer per fer-les la mateixa tarda del foc, la qual cosa agraeix, perquè es va ajudar a combatre l'incendi. «El foc pintava molt malament, la columna era esgarrifosa i, al final, han estat 80 hectàrees. Tot hi ajuda», destaca. Torralba afegeix, a més, que, amb una sola passada, la despesa en combustible és molt més econòmica que no pas si el pagès ha de llaurar un camp sencer amb unes quants passades (una pràctica que no se sol fer des que es va incorporar la sembra directa).

El responsable d'Unió de Pagesos del Bages, Joan Tatjé, va donar suport a la mesura, però va recordar que els agricultors només la poden realitzar «quan toca», és a dir, «quan s'ha segat i quan s'ha recollit la palla. Tot alhora on es pot fer. Hi ha un ordre», va dir.