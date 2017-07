Investiguen si una imprudència va causar el foc, que ha cremat 80 hectàrees

Els Agents Rurals han descartat que una línia elèctrica que passa per la zona causés l'incendi de dimecres, que va acabar cremant 80 hectàrees, després del recompte final d'ahir, la meitat forestals i la meitat agrícoles. Ja el mateix dia també es va descartar que hagués estat causat per treballs agrícoles (no n'hi havia al lloc de l'incendi) ni per cap causa natural (ja que no hi havia cap tempesta elèctrica).

Per tot plegat, els Agents Rurals han confirmat definitivament que el factor humà va ser el causant del foc, possiblement per una imprudència. El motiu en concret, però, ara per ara es desconeix, i tampoc no es descarta que fos provocat. Per aquest motiu, els agents continuen la investigació.

Mentrestant, els Bombers van continuar treballant ahir durant tot el dia en el terreny per tal de donar per controlat l'incendi, cosa que es va aconseguir a les 4 de la tarda. El foc ja estava estabilitzat des del mateix dimecres a les 10 de la nit. Durant la nit, els Bombers havien estat remullant la zona i havien treballat amb maquinària pesant per acabar de tancar el perímetre. Al matí, unes quantes dotacions van continuar treballant, sobretot en el flanc dret, on hi havia punts calents, amb tres punts inestables. Un cop el foc controlat, els bombers van seguir remullant el terreny amb l'objectiu de poder donar-lo per extingit durant les hores següents.