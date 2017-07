L'incendi d'Avinyó, filmat des de dins pels Bombers

Els Bombers de la Generalitat han publicat a Youtube un vídeo on es pot veure la violència de les flames que dimecres, 5 de juliol, van cremar al terme d'Avinyó en un incendi que no va ser controlat fins l'endemà i que, avui, divendres encara cal seguir remullant.

Les imatges van ser enregistrades i editades per l'EEI (Equip d'Enregistrament d'Imatges dels Bombers de la Generalitat) durant el primer dia del foc mostren com van ser les tasques d'extinció protagonitzades per les dotacions, tant terrestres com aèries.