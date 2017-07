Unitat contra el Racisme demana a l'Estrep que replantegi la seva tasca amb els menors

La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme del Bages demana al centre Estrep de Sant Salvador de Guardiola "un replantejament i anàlisi" de la seva tasca cap als menors que acull, per tal d'abordar la "problemàtica social" que alguns d'ells generen al Passeig Pere III de Manresa, "un problema molt real per als veïns de la zona". L'entitat demana a la ciutadania que desvinculi aquesta conflictivitat dels arguments racials i constata que "estem davant d'un problema estructural amb la violència" i no pas amb una cultura. Una problemàtica que, segons assegura, és fruit d'un "fracàs de les institucions".

En un comunicat emès aquest divendres arran de la greu agressió comesa contra tres joves santjoanencs el 25 de juny passat, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del Bages constata que els fets "evidencien que la conflictivitat dels joves que presumptament han estat els autors dels fets (que estan en situació de risc d'exclusió) és un problema molt real per als veïns de la zona del Passeig". Segons l'entitat, com a factor de pes en la convivència, el problema "no s´està tractant de manera eficient".

La plataforma lamenta que "la tasca d'integració social no està funcionant" i demana al centre Estrep un "replantejament urgent en les polítiques, filosofia i activitats en relació a prevenció, pedagogia i orientació", així com "una revisió de les necessitats del centre per poder dur a terme la seva feina (evitar la massificació, més recursos, etc.)". En cas contrari, adverteix Unitat contra el Racisme, les repercussions "tornaran a colpejar la comunitat amb notícies igual de sòrdides".