«Vaig veure fum negre i ja vaig pensar de seguida que es cremaven els cotxes»

«Els Mossos ens havien desallotjat del polígon, com a la resta de naus, i ens vam quedar a l'entrada del poble, tot observant el foc. De cop, vaig començar a veure un fum negre i ja vaig endevinar de seguida que se'm cremaven els cotxes», explicava ahir Marc Casas, l'encarregat de la planta desballestadora de vehicles d'Avinyó.

En total, explica, se li va cremar una part del pati i un centenar de cotxes. Tots els vehicles, però, només disposaven de la carrosseria, ja que estaven descontaminats, de manera que no tenien pneumàtics ni olis ni carburants ni matèries perilloses. «Però, és clar, van cremar plàstics i per això es va fer el fum negre», va explicar Casas.

L'encarregat va reconèixer que van viure la tarda amb molta angoixa. «Vam veure com s'iniciava l'incendi al cantó de l'Abadal i com avançava molt de pressa cap al polígon. Al cap de poc, van venir els Mossos a desallotjar totes les naus. En aquell moment, encara no havíem vist bombers. Després, sí que van venir, i van venir molt ràpidament», va dir Casas.

D'altra banda, l'alcalde, Eudald Vilaseca, admetia ahir que, dimecres, entre les 5 i les 8 del vespre, «vam viure una forta preocupació perquè el foc anava en direcció al poble. Fins i tot havíem començat a preparar el pavelló per si calia evacuar algú», tot i que finalment no va fer falta. Vilaseca agraïa ahir l'esforç de tots els voluntaris que es van mobilitzar durant el foc.