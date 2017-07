Els Bombers confien donar per extingit avui el foc d'Avinyó

Prop d'una desena de dotacions dels Bombers de la Generalitat van continuar remullant al llarg del dia d'ahir la zona afectada per l'incendi d'Avinyó (Bages), que dimecres va cremar 79,34 hectàrees, de les quals 36,22 són forestals i 36,72 agrícoles. Malgrat que l'incendi ja estava estabilitzat des de dimecres a la nit, i controlat des de dijous a la tarda, ahir els Bombers encara no el van donar per extingit, perquè durant tot el dia van haver d'estar revisant i remullant punts calents a causa de l'alt risc d'incendi que hi havia. Avui al matí, els Bombers de la Generlaitat és previst que facin una nova inspecció i valoraran si ja el poden donar per extingit.

El foc, que es va iniciar per una presumpta imprudència humana –que s'està investigant–, va començar dimecres a la tarda en un camp agrícola dins del terme d'Avinyó. A més, també va afectar el polígon industrial, on van cremar un centenar de vehicles. Les naus del sector van ser desallotjades. L'incendi va obligar a tallar la carretera B-431, que no es va poder reobrir fins dijous al matí.