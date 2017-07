El Govern assumeix que ha de prendre mesures a l'Estrep per resoldre la problemàtica

La Direcció d´Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA) ha acceptat «adoptar mesures» al centre Estrep de Sant Salvador de Guardiola, del qual és titular, arran dels problemes de «convivència veïnal» que alguns dels seus menors generen al passeig de Pere III de Manresa.

Així ho va assegurar ahir la DGAIA en un breu comunicat, en el qual fa referència als «esdeveniments protagonitzats per un grup de joves del centre Estrep», sense aclarir si es refereix a l´agressió del dia 25 (per la qual van ser detinguts dotze menors del centre) o a d´altres incidents causats amb veïns i comerciants.

Amb aquest comunicat, la DGAIA es va pronunciar per primera vegada sobre els fets, una setmana després de les detencions. Ni el director general, Ricard Calvo, ni cap altre responsable de la conselleria d´Afers Socials i Famílies, de la qual és titular Dolors Bassa, no han fet de moment cap manifestació pública.

En el comunicat, la DGAIA assegura que l´adopció d´aquestes mesures s'acordarà de forma conjunta amb els ajuntaments de Manresa i de Sant Salvador de Guardiola, en la reunió de la junta de seguiment de l´Estrep, que s´ha convocat per a dimarts que ve.

«La DGAIA treballa i està totalment coordinada amb els dos ajuntaments per millorar la convivència veïnal i adoptar mesures al centre», afirma el comunicat, que assegura que aquesta tasca «s'ha intensificat arran dels dar-rers esdeveniments protagonitzats per un grup de joves del centre Estrep». El text de la Generalitat, per tant, encara que no explicita directament l´agressió, desacredita d'alguna manera el comunicat que dimecres va fer l'equip directiu i educatiu de l'Estrep, que havia assegurat que no s'havia pogut demostrar l´autoria de cap dels dotze menors en l'agressió.

L´adopció de mesures a l´Estrep per abordar la problemàtica del Passeig és un reclam que fins i tot va fer ahir Unió contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) del Bages. Malgrat que la missió principal d´aquesta entitat és lluitar per evitar casos de xenofòbia (com els que puguin patir els menors de l´Estrep d´origen estranger), ahir l´entitat va fer un pas més enllà i va demanar un replantejament de la forma de treballar del centre.

En el comunicat, UCFR del Bages constata que l´agressió del dia 25 «evidencia que la conflictivitat dels joves que presumptament han estat els autors dels fets (que estan en situació de risc d'exclusió) és un problema molt real per als veïns de la zona del Passeig».

Segons l´entitat, com a factor de pes en la convivència, el problema «no s´està tractat de manera eficient». La plataforma lamenta que «la tasca d'integració social no està funcionant» i demana al centre Estrep un «replantejament urgent en les polítiques, filosofia i activitats en relació a prevenció, pedagogia i orientació», així com «una revisió de les necessitats del centre per poder dur a terme la seva feina (evitar la massificació, més recursos, etc.)». En cas contrari, adverteix Unitat contra el Racisme, les repercussions «tornaran a colpejar la comunitat amb notícies igual de sòrdides».

L´Estrep està gestionat per la fundació Mercè Fontanilles i acull 40 joves d'entre 12 i 18 anys que no tenen l´empara de cap família.