Un incendi crema 1.500 metres quadrats a Lladurs

Un incendi ha cremat avui, dissabte, 1.500 metres quadrats en una zona boscosa al terme municipal de Lladurs, a prop del pantà de la Llosa del Cavall. Els bombers han rebut l´avís poc abans de les 12 del migdia i s´hi han desplaçat dos helicòpters i, un bombarder i un altre de comandament, i cinc dotacions terrestres. Tot i que no se sap del cert les causes de l´origen de l´incendi, tot apunta que ha estat provocat per un llamp. El foc ha estat controlat a un quart de 3 del migdia i, finalment, els bombers l´han aconseguit extingir. A primera hora de la tarda encara quedaven tres vehicles remullant la zona per evitar que el foc revifés.