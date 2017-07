La policia treballa per contenir represàlies i atacs xenòfobs arran de l'agressió al Passeig

Els Mossos d´Esquadra i les policies locals de Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada es mantenen en alerta des de fa dues setmanes per intentar que no es produeixi cap represàlia ni cap acte xenòfob en resposta a la greu agressió que el 25 de juny passat van patir tres joves santjoanencs al passeig de Pere III de Manresa, segons han explicat fonts policials a Regió7.

Després que el cap de setmana passat els Mossos detinguessin dotze menors del centre Estrep de Sant Salvador de Guardiola com a acusats dels fets, fonts policials admeten que els ànims estan molt crispats a Manresa i a Sant Joan de Vilatorrada, d´on són els tres nois agredits, un dels quals continua ingressat en estat molt greu a l´hospital Mútua de Terrassa.

Per aquest motiu, els tres cossos policials treballen de manera coordinada per intentar contenir cap acte de violència com a resposta a l´agressió. En aquest sentit, els agents estan molt atents, per exemple, als comentaris que es publiquen a les xarxes socials i en pàgines web d´ultradreta.

Un dels motius de preocupació és pel fet que, pocs dies després de l´agressió, van començar a crear-se grups privats de WhatsApp per intentar articular una represàlia violenta contra els presumptes autors de l´atac. Una resposta que, ara per ara, no ha passat a dur-se a la pràctica i que les policies confien que no s´arribi a produir, ni contra menors de l´Estrep ni contra altres adolescents de Manresa amb qui solen relacionar-se.

De fet, moltes persones que van ser incloses en aquests grups de WhatsApp n´han sortit per voluntat pròpia. En aquest sentit, els cossos policials asseguren que procuren fer molta «pedagogia» per intentar calmar els ànims de venjança, per evitar que el greu episodi del Passeig acabi desencadenant en una resposta violenta o en una onada xenòfoba.

Per aquest motiu, doncs, un dels objectius dels cossos policials és conscienciar que no es pot vincular l´agressió amb el país de procedència dels dotze menors detinguts. Segons constaten les mateixes fonts, l´agressió del Passeig respon a un altre tipus de problemàtica que no té res a veure amb l´origen dels detinguts. «S´ha de separar una cosa de l´altra, no es pot culpabilitzar un col·lectiu per culpa de la problemàtica en concret d´un centre de menors», asseguren les mateixes fonts.

L´agressió del dia 25 va tenir lloc cap a les 8 del vespre, quan dos menors que es trobaven al Passeig van increpar tres joves santjoanencs perquè suposadament els havien mirat malament. De seguida, es van afegir al lloc nombrosos menors més que es trobaven a la zona, entre el Casino i el Kursaal. Tots ells van començar a perseguir els santjoanencs, que van intentar refugiar-se a la terrassa del bar del Kursaal, plena de gent.

Un cop al pati del Kursaal, els menors van agredir a cops i puntades de peu els tres joves, un dels quals va resultar ferit molt greu, per diverses contusions i un traumatisme cranioencefàlic. El santjoanenc va ser enviat a la UCI de l´hospital Mútua de Terrassa, on continua ingressat en estat greu.

Després d´identificar el mateix dia dels fets dotze menors de l´Estrep, els Mossos van detenir-los al cap d´uns dies, acusats de l´agressió. Tots van ser posats en llibertat: deu per decisió de la fiscalia i els altres dos per decisió del jutge.