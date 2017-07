Detingut un veí de Manresa acusat d'agredir la parella

La Policia Local de Manresa va detenir aquest diumenge, entorn 2/4 de 2 de la matinada, un veí de la ciutat per un presumpte delicte de violència física/psíquica habitual a l'àmbit familiar. Segons explica el cos, l'home hauria agredit la seva parella i, en intentar fugir ella de casa amb el seu fill, un nadó de tres mesos, aquest hauria rebut un cop al cap.

Els fets van tenir lloc a la Muralla del Carme, on la conductora d'un vehicle es va aturar davant d'una patrulla i, bastant alterada -explica la Policia Local de Manresa-, va demanar auxili pel seu fill. Dins del turisme hi havia un home i un nadó d'uns tres mesos. Tot seguit, va exposar a la patrulla que el passatger del vehicle era la seva parella, i que després d'una forta discussió l'havia agredit. Sembla ser que no era la primera vegada que succeïa, i quan intentava marxar precipitadament del domicili amb el seu petit, per tal d'allunyar-se del seu agressor, havia colpejat accidentalment el cap del nadó.

Els agents van constatar que el menor presentava una contusió al front, i la dona lesions en un braç. Per aquest motiu van requerir la presència dels serveis sanitaris, i van detenir l'home.